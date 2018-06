ЧМ-2018 сотрясают секс-скандалы

Болельщики из разных стран тепло друг друга приветствуют. Однако существуют границы дозволенного и нарушать их не стоит, считает колумбийская журналистка Deutsche Welle Джулиет Гонсалес Теран – жертва секс-скандала, активного обсуждаемого сейчас в сети.

Во время прямого включения с Манежной площади столицы к улыбчивой девушке подскочил мужчина, выкрикнув: "Россия – чемпион", - он поцеловал ее в щеку, слегка дотронулся до груди, вероятно, сам того не подозревая, и удалился.

Теран сохранила невозмутимость, продолжив, с настроением рассказывать о происходящем. Но внутри у нее все кипело. Позже свое негодование она выплеснула на страницы соцсетей.

"Мы были в прямом эфире, и этот мужчина просто воспользовался этим. Он подошел ко мне, поцеловал и взял за грудь. Мне пришлось продолжать репортаж, после которого я попыталась его отыскать, но он к тому времени уже ушел", – поделилась корреспондент со своими подписчиками.

В Deutsche Welle чересчур эмоционального болельщика обвинили в сексуальном домогательстве.

"Сексуальные домогательства – это неприемлемо. Это нужно остановить. И в футболе, и повсеместно", – заявила компания на своей странице в Twitter.

Тут же началась полемика, где, надо признать, на сторону Джулиет встали немногие. Одна из пользовательниц нашла поступок россиянина безобидным и с недоумением спросила: "Вы называете это сексуальным домогательством? Это какая-то шутка? Люди просто переполнены радостью".

"Это сложная концепция для DW. Эта культовая фотография V-Day должна быть запрещена, да или нет?", – поинтересовалась другая.

It's a difficult concept for DW to grasp.

This V-Day iconic photo should be banned, yes or no? 🤔 pic.twitter.com/4yw7hZ9mC3