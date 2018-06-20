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ЧМ-2018 сотрясают секс-скандалы

Фото: GLOBAL LOOK press/Elmar Kremser
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Болельщики из разных стран тепло друг друга приветствуют. Однако существуют границы дозволенного и нарушать их не стоит, считает колумбийская журналистка Deutsche Welle Джулиет Гонсалес Теран – жертва секс-скандала, активного обсуждаемого сейчас в сети.

Во время прямого включения с Манежной площади столицы к улыбчивой девушке подскочил мужчина, выкрикнув: "Россия – чемпион", - он поцеловал ее в щеку, слегка дотронулся до груди, вероятно, сам того не подозревая, и удалился.

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Теран сохранила невозмутимость, продолжив, с настроением рассказывать о происходящем. Но внутри у нее все кипело. Позже свое негодование она выплеснула на страницы соцсетей.

"Мы были в прямом эфире, и этот мужчина просто воспользовался этим. Он подошел ко мне, поцеловал и взял за грудь. Мне пришлось продолжать репортаж, после которого я попыталась его отыскать, но он к тому времени уже ушел", – поделилась корреспондент со своими подписчиками.

В Deutsche Welle чересчур эмоционального болельщика обвинили в сексуальном домогательстве.

"Сексуальные домогательства – это неприемлемо. Это нужно остановить. И в футболе, и повсеместно", – заявила компания на своей странице в Twitter.

Тут же началась полемика, где, надо признать, на сторону Джулиет встали немногие. Одна из пользовательниц нашла поступок россиянина безобидным и с недоумением спросила: "Вы называете это сексуальным домогательством? Это какая-то шутка? Люди просто переполнены радостью".

"Это сложная концепция для DW. Эта культовая фотография V-Day должна быть запрещена, да или нет?", – поинтересовалась другая.

"Честно говоря, я могу быть эксцентричным, но если это сексуальное домогательство, то что нет?", – удивился очередной "комментатор".

"Где вы видели, как он трогал ее грудь? Он касается ее плеч... Кроме того, в России вежливый мужчина всегда пропускает женщину вперед, дарит ей цветы, помогает нести тяжелые сумки", – написал еще один "адвокат".

Впрочем, вышеперечисленные аргументы не убедили компанию. "Целовать кого-то против его воли-это сексуальное домогательство. Щупать грудь женщины, пока она занята своей работой, – это сексуальное домогательство. Такое поведение недопустимо", – ответили в Deutsche Welle.

С точностью до наоборот опубликовала реакцию пользователей сети Daily Mail, на страницах которой изложена история жертвы из Колумбии.

"Вы держались очень хорошо, тот человек просто имбецил и неуважительный", – приводит слова интернет-обвинителя издание.

"Такого не должно быть! Ты умная, красивая и замечательная женщина", – подхватил другой.

Заканчивается статья информацией о том, что личность "маньяка" не установлена.

Между тем потерпевшая не стала молчать и на своей странице в Instagram.

"Мы, женщины, не заслуживаем такого обращения. Мы в равной степени ценные и профессиональные. Я разделяю радость от футбола, но мы должны определить границы любви и преследования", – написала Теран.

Здесь защитники девушки оказались в меньшинстве. Одна из подписчиц посетовала на российский менталитет. "Она имеет право, чтобы без разрешения ее не целовали и не трогали. Когда люди, наконец, поймут, что ЭТО ЕЕ ТЕЛО И ЕЕ ПРАВО!!!", – вступилась она за репортера.

Нашлись и те, кто обвинил журналистку в желании получить свою минуту славы.

"Радоваться должна, а не ныть", – съязвила русскоязычная пользовательница.

"Это абсолютно смешно и отвратительно!", – эта фраза замыкает список комментариев. Правда, что именно имеется в виду, не уточняется: поведение русского фаната или реакция колумбийской журналистки. 

К слову, поведением болельщиков ЧМ не довольны не только иностранки, но и россиянки. Так, правозащитница Алена Попова на сайте Change.org выложила петицию, где требует привлечь к ответственности неугомонных бразильцев за словосочетание "Buceta Rosa", что означает "розовая вагина" или "розовая киска".

Именно его фанаты выкрикивали, призывая россиянку повторить слово в слово. Затем сами добавляют прилагательное "русские". Несложно догадаться, что получается в итоге.       

По мнению автора письма, бразильская выходка унижает не только ее, но и всех российских дам. За это иностранцы должны поплатиться и понести административную ответственность  либо за "Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, за "Мелкое хулиганство".

Кроме того, бразильские болельщики должны публично извиниться перед россиянками "за сексизм, оскорбления, унижение чести и достоинства группы лиц по половому признаку".

Оксана ПОДТУРКИНА
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