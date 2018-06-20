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"Челси" побьется за звезду сборной России

Роман Абрамович. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst
Ради своего клуба бизнесмен готов заплатить за полузащитника ЦСКА больше всех

Один из лидеров сборной России Александр Головин своей игрой на ЧМ-2018 привлек повышенное внимание зарубежных команд. Слухи об интересе к нему итальянского "Ювентуса" ходят давно, однако конкуренцию турнирам за Головина собирается навязать лондонский суперклуб.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, недавно ставший израильтянином Роман Абрамович не пожалеет на игрока 25 млн евро – столько армейцы требуют у "Юве"  Пока что "старая сеньора" предлагает лишь 17 млн евро. При этом издание отмечает, что в случае покупки Головина "Челси" сразу же отдаст его обратно в ЦСКА в аренду, чтобы у него была игровая практика. Очевидно, тренерский штаб "пенсионеров" пока не рассматривает россиянина в качестве футболиста стартового состава.

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Отметим, что на Чемпионате мира по футболу Александр Головин сыграл пока в двух матчах и отметился голом со штрафного и двумя голевыми передачами.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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