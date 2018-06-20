Ради своего клуба бизнесмен готов заплатить за полузащитника ЦСКА больше всех

Один из лидеров сборной России Александр Головин своей игрой на ЧМ-2018 привлек повышенное внимание зарубежных команд. Слухи об интересе к нему итальянского "Ювентуса" ходят давно, однако конкуренцию турнирам за Головина собирается навязать лондонский суперклуб.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, недавно ставший израильтянином Роман Абрамович не пожалеет на игрока 25 млн евро – столько армейцы требуют у "Юве" Пока что "старая сеньора" предлагает лишь 17 млн евро. При этом издание отмечает, что в случае покупки Головина "Челси" сразу же отдаст его обратно в ЦСКА в аренду, чтобы у него была игровая практика. Очевидно, тренерский штаб "пенсионеров" пока не рассматривает россиянина в качестве футболиста стартового состава.

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Отметим, что на Чемпионате мира по футболу Александр Головин сыграл пока в двух матчах и отметился голом со штрафного и двумя голевыми передачами.



