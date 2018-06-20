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Не все британские болельщики, приехавшие в нашу страну на ЧМ-2018 по футболу, оказались адекватными. Накануне стартового матча сборной Англии с Тунисом, который состоялся 18 июня, несколько британских фанатов устроили нацистскую вакханалию
в одном из
баров Волгограда.
Об этом
сообщает местный портал V1.ru.
Подданные Ее Величества там пели профашистские песни и "кидали зиги".
"Помните, вчера было много разговоров об английском журналисте, который написал о якобы русских, которые в баре в Волгограде пели нацистские песни? Таки их нашли. Но они оказались не русскими, а... англичанами. Вообще-то, за это ***** (лицо) бить надо. Это ВОЛГОГРАД! СТАЛИНГРАД!", – отметил журналист Антон Борисенко в своем Twitter-аккаунте.
Издание указывает, что невозможно даже процитировать песню, поскольку можно угодить под уголовную ответственность. Можно различить антисемитские высказывания, а также в ходе своего исполнения англичане выкрикивали "зиг хайль" и демонстрировали нацистское приветствие. Фанаты неоднократно упоминали название стадиона лондонской команды "Тоттенхэм Хотспур", который "ждут" Гитлер и Освенцим.
Примечательно, что зигующие пьяные британцы не так уж и молоды.
Предположительно, любители нацистских песен являются болельщиками другого лондонского клуба – "Челси".
По словам директор паба Олега Петрова, руководство предусмотрительно в этот день не выпустило на работу сотрудниц, зная буйный характер английских футбольных фанатов.
Между тем в Сети россияне рассуждают о мерах, которые правоохранители должны были предпринять сразу. Один из самых мягких вариантов – выпроводить таких гостей из России и аннулировать визу.
Нужно передать имена в ФСБ для внесения в чёрный список. А на таможне на обратном пути вздрючить уродов.— Lara Demidova (@Mainrushun) 20 июня 2018 г.
Напомним, что следующий матч в рамках группового этапа
сборная Англии проведет против команды Панамы 24 июня
в Нижнем Новгороде. Вероятно, местным пабам хорошо бы подготовиться к встрече британских поклонников фашистов и внимательно изучить уголовный кодекс РФ.
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