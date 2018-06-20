Российский город-герой пережил нашествие неофашистов из Великобритании

Не все британские болельщики, приехавшие в нашу страну на ЧМ-2018 по футболу, оказались адекватными. Накануне стартового матча сборной Англии с Тунисом, который состоялся 18 июня, несколько британских фанатов устроили нацистскую вакханалию в одном из баров Волгограда. Об этом сообщает местный портал V1.ru.



Подданные Ее Величества там пели профашистские песни и "кидали зиги".



"Помните, вчера было много разговоров об английском журналисте, который написал о якобы русских, которые в баре в Волгограде пели нацистские песни? Таки их нашли. Но они оказались не русскими, а... англичанами. Вообще-то, за это ***** (лицо) бить надо. Это ВОЛГОГРАД! СТАЛИНГРАД!", – отметил журналист Антон Борисенко в своем Twitter-аккаунте.

Издание указывает, что невозможно даже процитировать песню, поскольку можно угодить под уголовную ответственность. Можно различить антисемитские высказывания, а также в ходе своего исполнения англичане выкрикивали "зиг хайль" и демонстрировали нацистское приветствие. Фанаты неоднократно упоминали название стадиона лондонской команды "Тоттенхэм Хотспур", который "ждут" Гитлер и Освенцим.

Примечательно, что зигующие пьяные британцы не так уж и молоды. Предположительно, любители нацистских песен являются болельщиками другого лондонского клуба – "Челси".



По словам директор паба Олега Петрова, руководство предусмотрительно в этот день не выпустило на работу сотрудниц, зная буйный характер английских футбольных фанатов.

Между тем в Сети россияне рассуждают о мерах, которые правоохранители должны были предпринять сразу. Один из самых мягких вариантов – выпроводить таких гостей из России и аннулировать визу.

Нужно передать имена в ФСБ для внесения в чёрный список. А на таможне на обратном пути вздрючить уродов. — Lara Demidova (@Mainrushun) 20 июня 2018 г.

Напомним, что следующий матч в рамках группового этапа сборная Англии проведет против команды Панамы 24 июня в Нижнем Новгороде. Вероятно, местным пабам хорошо бы подготовиться к встрече британских поклонников фашистов и внимательно изучить уголовный кодекс РФ.

