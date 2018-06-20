Бразильские болельщики потерялись в Мытищах

Проблемы с таксистами у гостей ЧМ-2018 не иссякают

Вместо того, чтобы доставить иностранных гостей мундиаля в гостиницу "Артурс-СПА", таксист из подмосковных Мытищ привез их в территориальное управление "Федоскино".

Работники теруправления были удивлены неожиданному визиту.

Директор управления Елена Орлова на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказала о том, что "работу <…> прервал визит трех бразильских болельщиков в спортивной экипировке с чемоданами и туристическим ваучером в руках <…> Приняли мы их сердечно, но вот понять, куда им надо, получилось не сразу, поскольку португальским никто у нас не владеет".

Когда же, наконец, удалось выяснить, куда направлялись неожиданные гости, одна из сотрудниц отвезла их в отель на собственной машине, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"Очень хочется верить, что по приезду домой бразильская семья – папа, мама, сын – будут рассказывать своим друзьям и знакомым, какие же хорошие люди, эти русские", – оптимистично добавила Орлова.