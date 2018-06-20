Счет на табло: Россия заткнула скептиков на ЧМ-2018

Путевку в плей-офф для нашей страны официально оформил Уругвай

Победа уругвайской сборной над аутсайдером группы Саудовской Аравией (1:0) сняла все вопросы по поводу выхода нашей сборной в 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. Страна имеет полное право отпраздновать этот успех, несмотря на мнения некоторых экспертов об уровне соперников квартира А, заявил заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев.

№я считаю, что в истории остаётся результат. И на прошлом ЧМ, и на чемпионате Европы тоже не такая у нас была серьёзная группа, но, тем не менее, мы не выходили в плей-офф… Команда вышла досрочно в плей-офф, и надо радоваться, а все эти разговоры, это несерьёзно", – сказал он в эфире радио "Национальная служба новостей".

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Экс-наставник ЦСКА напомнил, что в постсоветской истории нам еще никогда не доводилось болеть за нашу команду на этой стадии. В последний раз подобное случилось в 1986 году. Сборная СССР дошла до 1/8 финала, где проиграла Бельгии.