У ЧМ-2018 появился живой символ

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Турист из Камеруна Ригобера Еумби снискал большую популярность среди россиян, которые охотно делают с ним совместные фото.
Колоритный мужчина практически полностью раскрасил себя в цвета российского триколора. Впервые в таком видео его заметили еще на матче открытия между Россией и Саудовской Аравией, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
В Сети отмечают, что он стал даже более узнаваем, чем официальный символ турнира волк Забивака.
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