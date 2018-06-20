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У ЧМ-2018 появился живой символ

продолжениеРекордный гол Роналду на ЧМ-2018 вызвал сомнения
Им стал африканский болельщик

Турист из Камеруна Ригобера Еумби снискал большую популярность среди россиян, которые охотно делают с ним совместные фото.

Колоритный мужчина практически полностью раскрасил себя в цвета российского триколора. Впервые в таком видео его заметили еще на матче открытия между Россией и Саудовской Аравией, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

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В Сети отмечают, что он стал даже более узнаваем, чем официальный символ турнира волк Забивака.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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