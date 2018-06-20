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Рекордный гол Роналду на ЧМ-2018 вызвал сомнения

Игрок сборной Марокко увидел в решающем эпизоде нарушение правил

Во втором туре группы B Португалия с минимальным счетом обыграла Марокко – 1:0. Единственный мяч на 4-й минуте забил Криштиану Роналду. 

Для португальца этот мяч стал 85-м за сборную, что является рекордом среди европейских национальных команды (предыдущий рекорд принадлежал венгру Ференцу Пушкашу с 84 голами).

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Однако по мнению марокканского форварда Мехди Карсела-Гонсалеса, Роналду забил с нарушением правил.

"Когда Криштиану Роналду нам забивал, пострадал наш игрок Халид Бутаиб – возможно, там был фол, но судья не обратился к видеоповтору", – сказал он "Газете.ru".

В другом матче группы Испания также со счетом 1:0 победила Иран.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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