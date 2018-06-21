На Украине высмеяли российских футболистов
Радость российских болельщиков по поводу двух побед отечественной сборной на чемпионате мира по футболу вызвала кислый комментарий у украинского спортивного журналиста Виктора Вацко.
В своем микроблоге Twitter футбольный комментатор написал, что его развеселила реакция русских на игру любимой команды.
"Так забавно следить за реакцией русских на результаты их сборной. Перед ЧМ сажали всех игроков и тренеров "на кол". Сейчас – абсолютный оргазм и возвеличивания, несмотря на то, что только с третьего тура ЧМ они начнут играть против настоящих футболистов", – ехидно отметил Вацко.
Так кумедно стежити за реакцією рускіх на результати їх збірної. Перед ЧС саджали всіх гравців і тренерів «на кол». Зараз - абсолютний оргазм і звеличення, попри те, що тільки з третього туру ЧС вони почнуть грати проти справжніх футболістів 😄— Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 20 июня 2018 г.
А вот министр обороны России Сергей Шойгу назвал победой, которую страна заслужила, выход команды России в плей-офф ЧМ-2018. "Наша победа, конечно, радует. Это огромный праздник. Огромное событие для страны, потому что мы заслуживаем побед, мы многое сделали для этого", – цитирует Шойгу РИА "Новости".
Российская сборная впервые в истории смогла выйти в плей-офф чемпионата мира. В стартовом матче мундиаля россияне разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а затем выиграли у сборной Египта – 3:1.
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