На Украине высмеяли российских футболистов

Успех россиян не дает покоя Киеву

Радость российских болельщиков по поводу двух побед отечественной сборной на чемпионате мира по футболу вызвала кислый комментарий у украинского спортивного журналиста Виктора Вацко.

В своем микроблоге Twitter футбольный комментатор написал, что его развеселила реакция русских на игру любимой команды.

"Так забавно следить за реакцией русских на результаты их сборной. Перед ЧМ сажали всех игроков и тренеров "на кол". Сейчас – абсолютный оргазм и возвеличивания, несмотря на то, что только с третьего тура ЧМ они начнут играть против настоящих футболистов", – ехидно отметил Вацко.

Так кумедно стежити за реакцією рускіх на результати їх збірної. Перед ЧС саджали всіх гравців і тренерів «на кол». Зараз - абсолютний оргазм і звеличення, попри те, що тільки з третього туру ЧС вони почнуть грати проти справжніх футболістів 😄 — Viktor Vatsko (@ViktorVatsko) 20 июня 2018 г.

А вот министр обороны России Сергей Шойгу назвал победой, которую страна заслужила, выход команды России в плей-офф ЧМ-2018. "Наша победа, конечно, радует. Это огромный праздник. Огромное событие для страны, потому что мы заслуживаем побед, мы многое сделали для этого", – цитирует Шойгу РИА "Новости".

Российская сборная впервые в истории смогла выйти в плей-офф чемпионата мира. В стартовом матче мундиаля россияне разгромили команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а затем выиграли у сборной Египта – 3:1.