Российская сборная шокировала Германию
Немецкая сборная считалась одним из главных фаворитов до неожиданного проигрыша мексиканской команде. В связи с этим, после сокрушительных побед россиян над игроками Саудовской Аравией и Египта немецкий канал Welt рекомендовал своим футболистам "взять пример с русских". "Немецкой команде не хватает страсти и смелости".
Журналистка отметила, что после поражения Мексике в следующем матче со Швецией немцы должны максимально проявить себя и устроить фанатам такой же масштабный праздник, как у русских.
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Немецкая сборная прибыла в Сочи в среду, 20 июня. Команда встретиться с футболистами Швеции в субботу, 23 июня в 21:00 по московскому времени.
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