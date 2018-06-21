Обнародован прогноз на матчи ЧМ-2018
Комментатор Владимир Стогниенко рассказал, с каким результатом могут закончиться матчи между Данией и Австралией, Францией и Перу, а также Аргентиной и Хорватией.
"Я не удивлюсь, если датчане дойдут до четвертьфинала и окажутся одним из открытий этого чемпионата", – рассказал Стогниенко "Пятому каналу". Датчане выиграют у австралийцев со счетом 2:1, предсказал комментатор.
По мнению футбольного эксперта, французы "без проблем" обыграют перуанцев. Возможный счет в матче сборных – 2:0 или 3:1.
Единственный поединок, исход которого Стогниенко не решился предсказать, – игра между командами Аргентины и Хорватии. Он признал, что матч обещает быть интересным, потому что обе сборные постараются выложиться по максимуму.
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