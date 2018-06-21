Емельяненко заступился за российских футболистов
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко жестко высказался о хейтерах, не веривших, что футбольная команда России сможет достойно выступить на чемпионате мира.
"Да хоть бы один извинился, хоть бы одна скотина. После всего, что они наговорили хоть кто-то бы признал свою ошибку", – приводит слова Емельяненко "Спорт-Экспресс".
Спортсмен добавил, что российским футболистам особенно тяжело выступать, ведь на них сейчас смотрит весь мир. Всем злопыхателям Александр посоветовал самим пойти и сыграть на мундиале, чтобы "попробовать на своей шкуре", что это такое.
Сборная России впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. В первых двух играх турнира россияне разбили команды Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1).Следующий матч россияне сыграют против сборной Уругвая 25 июня в Самаре, напоминает "Газета.ру".
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