Иностранные болельщики страдают в России

Футбольные фанаты терпят муки ради любимой игры

Сервис в отелях, сложности с транспортом, плохой ассортимент в магазинах и даже неподготовленность волонтеров – тысячи жалоб ежедневно поступают на горячую линию Роспотребнадзора от иностранцев, приехавших в Россию на чемпионат мира – 2018.

К примеру, Маркус из Германии постоянно испытывает стресс, когда ему нужно воспользоваться услугами такси: мало кто из них говорит по-английски, поэтому "сложно угадать, обманут тебя или нет", пожаловался мужчина в беседе с "Коммерсантъ FM".

Но и при пользовании общественным транспортом немецкому болельщику становится не намного лучше: "Иногда сложно понять, что к чему, из-за отсутствия перевода на указателях", - указал он на недостатки организации ЧМ.

Хорошо еще, что, помимо транспортных, у жителя ФРГ не возникло проблем. Этого, к сожалению, не скажешь про Алонсо из Перу. У него негативный опыт на каждом шагу: ему нагрубили не понимающие по-английски сотрудники в офисе ФИФА, куда болельщик пришел за билетами. К нему "ужасно относились" в отеле. А когда он однажды попросил волонтера на улице рассказать, как пройти в фан-зону, тот объяснил дорогу, но скрыл от перуанца информацию, что фан-зона в тот день не работала.

Сталкиваются гости чемпионата и с реальными мошенниками: кого-то обманули при аренде квартиры, кто-то забронировал номер в несуществующей гостинице. Есть случаи, когда иностранцы пострадали от собственной невнимательности: к примеру, обращались в отель города Ростов Великий в Ярославской области вместо Ростова-на-Дону Краснодарского края.

Но все эти неприятности можно было бы пережить легче, если запивать пивом или чем-то покрепче. Но и тут облом. В городах, принимающих чемпионат, действует запрет на продажу алкоголя по ночам. Да и днем в центре прилавки пустуют: "Мы пытались купить и тут, и там, но у некоторых алкоголь просто закончился. Думаю, это из-за большого наплыва людей. Однажды мы потратили целый час, чтобы купить одно пиво", – поделился печальной историей мексиканец Рауль.

Матчи ЧМ по футболу пройдут в 11 городах России. По данным МИД РФ, страну посетят более 2 млн болельщиков из-за рубежа.