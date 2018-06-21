Вокруг ЧМ-2018 раздувают новую антироссийскую истерию
Журналисты Соединенного Королевства ломают голову, как "красная машина" давит соперников на мундиале?
Этот вопрос не дает покоя обозревателю The Telegraph Бену Рамсби. В своем материале он отмечает, что российские футболисты на своих полях бегают куда лучше остальных игроков. Да и играют они увереннее, чем, например, годом ранее.
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В статье Рамсби приводит математические расчеты. Оказывается, в своем первом матче с командой Саудовской Аравии россияне пробежали более 73 миль. Этот результат на данный момент лучший на ЧМ. В лидерах – Александр Головин, Александр Самедов и Юрий Газинский.
"Имеется немало предполагаемых причин, почему сборная так быстро и много бегала. Россия играет дома, адреналина больше, чем могло бы быть на чужбине. Страна ожидает от игроков, что они выложатся на полную, чем компенсируют свои недостатки в технике", – пояснил корреспондент.
Впрочем, британец по привычке не упустил возможности бросить камень в огород России. Обвинения с берегов Туманного Альбиона уже стали обычным делом. Рамсби как бы вскользь оговорился, что триумф сборной России можно объяснить намекнув на применение стимулирующих препаратов.
"Что бы ни являлось причиной успеха, Россия упивается тем, что фортуна отвернулась от лидеров и повернулась к ней, когда страна по-прежнему сталкивается с обвинениями в допинге", – отметил журналист, напомнив, что в 2014 году сборная России обвинялась в употреблении запрещенных препаратов.
Не обошел он стороной и допингового шпиона Григория Родченкова, который сливал информацию WADA. Тот сообщал, что игрок сборной был частью допинговой системы, якобы созданной в России.
В первом матче, 14 июня, когда стартовал ЧМ-2018 российские футболисты разгромили со счетом 5:0 сборную Саудовской Аравии, а во вторник, 19 июня, победили команду Египта – 3:1. Тем самым россияне обеспечили себе выход в плей-офф, имея в активе шесть очков в группе А.
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