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Запад сел в лужу с бойкотом ЧМ-2018

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Попытки насолить России провалились, признали прибалты

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс неожиданно заявил, что все попытки бойкотировать Чемпионат мира по футболу, проходящий в России, не дали никакого эффекта.

Дипломат назвал наивной саму идею организовать мундиаль в РФ. "По-моему, (эффект от бойкота) не очень чувствуется. Главное, что сама идея организовать чемпионат в России... По-моему, это плохая идея", – заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

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Линкявичюс противоречит сам себе, говоря, что спорт и культура не могут "быть политикой" и в то же время призывая игнорировать чемпионат по политическим мотивам. Он уверен, что в России "сейчас все является политикой" и проведение ЧМ-2018 "это еще один рычаг для пропаганды" и способ "немножко улучшить имидж в международном плане". Тем не менее, он признает, что задумка инициаторов бойкота не удалась.

В конце мая министр уже называл проведение мундиаля в России глупой идеей, а спорт и культуру инструментами пропаганды вторя министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону, который призывал к бойкоту еще в марте. К нему также присоединились власти Польши, Исландии и Австралии. Но в середине июня от этой идеи пришлось отказаться.

А болельщики английской футбольной сборной, похоже, в ходе чемпионата меняют свои взгляды на Россию в самую позитивную сторону, пишет The Guardian. Авторы отмечают, что "Россия демонстрирует самое лучшее, самое улыбчивое выражение лица", подчеркивая, что это "замечательное место" для проведения чемпионата. 

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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