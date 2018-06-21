Российские магазины шокировали американские СМИ
Корреспондент из США Стивен Гофф невольно подтвердил мнение о том, что западные журналисты пишут об "ужасах" российской действительности "не вставая с дивана". В статье, опубликованной в The Washington Post он написал, что столица России не оправдала его ожиданий увидеть серый и неприветливый город с пустыми полками магазинов.
С неподдельным удивлением он пишет о том, что его встретила современная европейская столица, хотя и с некоторыми вкраплениями того, что "осталось от советских времен". Гофф отмечает, что никакого " русского мрака и уныния" нет и в помине, а прилавки продуктовых магазинов забиты товаром ничуть не уступающим по качеству американскому или европейскому. Более того, он был поражен, что в ближайшем кафе ему предложили вкусную выпечку, тематически оформленную к чемпионату.
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Отметив, что после девяти дней пребывания в стране его, безусловно, сложно назвать экспертом по России, он признал, что "Москва – это яркая суть этого праздника футбола, его пылкое сердце, полное жизни".
Он подчеркнул, что уровень комфорта в городе мало отличается от других столиц, ведь здесь есть бургерные, суши-рестораны и ирландские пабы, платежная система Apple Pay и работает американский "Убер". Журналист пришел в восторг от грузинской кухни и обратил внимание на то, что на улицах российской столицы много европейских и японских автомобилей, а также посетовал, что американских машин совсем мало.
Своим читателям, которые интересуются, какова на самом деле жизнь в России, Гофф рассказал о московском метро "с изысканным антуражем, подходящим для частной коллекции", музеях, парках и предприятиях мирового уровня.
Однако отметил журналист и недостатки, с которыми ему пришлось столкнуться во время пребывания в столице. Так, для него стало удивительным незнание английского языка большинством россиян, и он пожаловался на возникающие в связи с этим трудности в общении. Также Гофф обратил внимание на взвинченные цены на жилье, правда, при этом он оговорился, что так происходит на любом чемпионате мира в любом городе планеты. Посетовал он и на пробки, возникающие в городе из-за наплыва туристов.
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