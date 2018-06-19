На Украине будет некому жить

Сделавшая "европейский выбор" Незалежная стремительно пустеет

За первые 4 месяца 2018 года численность населения Украины уменьшилась на 85,7 тысяч – до 42,3 млн человек.

При этом на 100 умерших приходится 54 родившихся, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По прогнозам ООН, население Незалежной к 2050 году сократится на 18% – до 36 млн человек, по показателю рождаемости Украина стоит на 172-м месте в мире, ежегодно опускаясь все ниже.

Помимо этого, Киев столкнулся с серьезной проблемой оттока трудоспособного населения. По словам украинского министра иностранных дел Павла Климкина, ежемесячно из страны уезжают свыше 100 тыс. жителей.

В апреле 2018 года Центр экономической стратегии Украины опубликовал результаты исследования на тему "Сколько украинцев уехало за границу и что с этим делать государству". В ЦЭС подсчитали, что трудовыми мигрантами стали 4 млн граждан Незалежной – гастарбайтером стал каждый десятый украинец.

По оценкам ЦЭС, Украина вошла в первую десятку стран-доноров мигрантов в мире. Столь мощный поток трудовой миграции вызван, прежде всего, экономическими причинами – украинцы ищут более высоких заработков, отмечают эксперты.