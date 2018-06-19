Украинцы устроили вакханалию у Рады

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В центре Киева начались беспорядки: полиция оцепила здание Верховной рады. В украинский парламент пытаются прорваться шахтеры, требующие выплаты задолженности по зарплате.
Кроме того, рядом с Радой, ветераны Афганистана перекрыли улицу Грушевского, требуя восстановления в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза, сообщает телеканал "Прямой".
У здания Рады дислоцированы усиленные патрули Нацгвардии, полиции и полиции диалога – подразделения, созданного специально для переговоров с нарушителями. Внутри Рады у окон выстроились силовики, готовые к штурму.
К митингующим вышли депутаты и первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, которая предложила, чтобы на переговоры к руководству Рады пошла инициативная группа. Участники протеста согласились.
По последним данным, столкновения у здания парламента сейчас прекратились, хотя обстановка остается напряженной.
Акции протеста в Киеве проходят с завидной регулярностью. Так, горняки неоднократно устраивали митинги, требуя выплаты долгов по зарплате – по оценкам экспертов, задолженность по зарплате перед работниками государственных угледобывающих предприятий равна 28,9 млн долларов. А в конце мая возле здания кабинета министров протестовали инвалиды из общественной организации "Союз Чернобыль Украины", напоминает RT.
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