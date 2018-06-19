Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Незалежной растащили железную дорогу

Фото: pixabay.com
продолжениеРаскрылись все секреты Порошенко
Из-за воров случилась авария

ЧП произошло в городе Днепр. Грузовой поезд, состоящий из 11 вагонов и локомотива, сошел с рельсов в ночь с понедельника на вторник на станции Нижнеднепровск-Узел. Об этом сообщает VGORODE.UA.

"Схождение произошло из-за хищения злодеями болтов и скреплений главного пути № 3 станции", -  говорится в Politeca.

По последним данным вагоны были заполнены дизельным топливом и трубными заготовками. В результате ЧП никто не пострадал, а содержимое цистерн сохранилось.

На место аварии выехали правоохранительные органы и комиссия "Укрзализныци".



Евгения КАРПУНИНА
новости партнеров
Загрузка...

Европа атакует Крым

ЕС снова ударил санкциями по полуострову

Кто подставил Путина: в Британии ищут виновников

Жители Соединенного Королевства все чаще сомневаются, что Скрипалей отравили по приказу Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей