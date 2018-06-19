В Незалежной растащили железную дорогу

Из-за воров случилась авария

ЧП произошло в городе Днепр. Грузовой поезд, состоящий из 11 вагонов и локомотива, сошел с рельсов в ночь с понедельника на вторник на станции Нижнеднепровск-Узел. Об этом сообщает VGORODE.UA.

"Схождение произошло из-за хищения злодеями болтов и скреплений главного пути № 3 станции", - говорится в Politeca.

По последним данным вагоны были заполнены дизельным топливом и трубными заготовками. В результате ЧП никто не пострадал, а содержимое цистерн сохранилось.

На место аварии выехали правоохранительные органы и комиссия "Укрзализныци".



