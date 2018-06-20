Украинские силовики прорываются в ЛНР

ВСУ похвастались преодолением нового рубежа - за две недели два пройденных километра

По заверениям военных Незалежной, они преодолели еще пару километров от Донбасса. Теперь занимаемая ими позиция находится в Луганской области, близ поселка Желобок.

Силовики похвалились, что в течение двух недель сохраняли строжайшую секретность. Именно столько, по их словам, длилась спецоперация.

Данная информация имеется в видеозаявлении штаба, размещенном в Facebook.

"Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона, – передает сообщение пресс-центра штаба "операции объединенных сил" телеканал "112 Украина". Там же сообщается, что "задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена", операция проведена без потерь.

Впрочем, группа ВСУ не скрылась от Народной милиции ЛНД. Чуть больше недели назад, 12 июня, представитель стражей правопорядка Андрей Марочко заметил силовиков Незалежной у линии соприкосновения в Донбассе. Правоохранитель отмечал, что они сосредоточились в лесу рядом с поселком Гречишино, где находилось большое количество бронетехники.