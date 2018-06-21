Украинского "Боксера" поставили выше "Арматы"

Военный эксперт Незалежной похвастался отечественной разработкой

Украина – страна бедная, не потянет она разнообразия танкового парка, считает военный эксперт Михаил Жирохов. Однако, уверен он, в "копилке" небольшого государства есть минимум одна отечественная разработка, правда, с советскими корнями. По мнению эксперта, это всего лишь условность. Ведь танк создавался исключительно силами УССР, а сейчас это территория современной Украины.

Речь идет о проекте "Объект 477", который больше известен как "Боксер" или "Молот". Его история берет начало в далеких 80-х годах прошлого века. Тогда Харьковское конструкторское бюро вплотную занялось танком с актуальной на тот момент пушкой в 152-мм 2А73.

К слову, о ее разработчике, нижегородском ЦНИИ "Буревестник", и производителе, Кировском заводе, эксперт предпочел промолчать.

Программа получила госфинансирование. Однако разработчики замахнулись на электронику и тепловизор, что советской промышленности было еще не под силу. Поэтому в 1987 году первый образец вышел без прицельного комплекса и автомата заряжания.

"В итоге в 1989-1990 гг. продолжались работы, на 1992 г. планировались государственные испытания опытной партии машин. Естественно, что распад Советского Союза поставил жирный крест на этой программе. Все немногочисленные "Молоты" отправились на хранение", – рассказал Жирохов. Свое видение ситуации он изложил в "Деловой столице".

Затем, по словам эксперта, усовершенствованный проект, который назвали "Нота", заинтересовал Россию. Но вскоре она отказалась от этой идеи в пользу собственных танков. В результате "Нота" лишилась финансовой поддержки.

"Такое решение второй раз поставило точку в истории перспективного проекта. Украина не могла продолжать работы самостоятельно, и поэтому проект пришлось заморозить. Какое-то время пытались найти иностранного инвестора, но безрезультатно", – вспомнил военный эксперт.

Он уточнил, что официальные сведения, что из себя представляют танки проекта "Боксер" – "Нота", отсутствуют. Между тем, если возобновить их серийное производство, то равных данным экземплярам не будет.

Эти танки, заявил Жирохов, "с широко панорамным многоканальным прицелом и мощным орудием, которое позволяет поражать как бронированные, так и открыто расположенные цели на достаточно большой дальности".

Противостоять таким танкам, уверен автор материала, не смог бы ни один противник как на Западе, так и на Востоке. Впрочем, с самых первых строк своего сочинения о забытом "Боксере" он задается вопросом: "доведут ли до ума украинскую альтернативу российской "Армате"?