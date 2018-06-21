Истерия перемоги: Киев пугает Москву мифическими ракетами

Генералу Незалежной посоветовали не дурить жителей Незалежной

Современная оборонка Украины никогда не сможет создать ракеты, способные долететь до Москвы, а россказни про это всего лишь инструмент поддержания деморализованного духа украинских ура-патриотов. Так прокомментировал политолог Семен Уралов слова экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко о возможности Незалежной сконструировать такое оружие.

По мнению эксперта, заявления украинских военных направлены исключительно на внутреннее потребление, "чтобы поддержать чувство "перемоги"" среди местных патриотов и активистов, "которые на Украине в последнее время деморализованы".

"А для внешнего употребления – это лишний раз вызвать "хайп" в СМИ и привлечь внимание. Это не имеет никакого отношения к реальному состоянию украинских вооружений. Потому что у современной Украины никогда не было, нет и никогда не будет вооружений, способных каким-то образом "достать до Москвы" и вообще преодолеть систему ПВО России", – отметил Уралов в интервью радио Sputnik.

Он посоветовал относиться к подобным высказываниям из Киева как "к очередной деятельности в целях поддержания "истерики перемоги"".

В плане создания вооружения, способного "достать до Москвы, до Санкт-Петербруга", о чем мечтает бравый военный пенсионер из Незалежной, самостоятельно у киевских властей не хватит сил, а надежды на помощь Запада крайне мизерны, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Никто не даст стране с неконтролируемой военной группировкой, у которой базовые принципы существования – неонацизм и желание обогатиться любым путем, доступ к производству оружия, способного летать на тысячи километров", – сказал РИА "Новости" российский парламентарий.

Он напомнил, что разработкой такого оружия занимаются высококлассные отечественные специалисты, а также необходимы миллиардные вливания.

Также Белик указал бывшему представителю украинского Генштаба, что Россия развивает современные системы противоракетной защиты.

"Возможно, генерал Романенко, когда учился в военной академии, пропустил те занятия, где рассказывали о системах ПРО и ПВО, а также о том, что Москва, как и все мегаполисы, окружена тройным кольцом обороны", – резюмировал депутат.