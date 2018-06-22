Порошенко обвинили в отмывании денег

СМИ сообщили о том, что украинским президентом заинтересовались следственные органы

На Британских Виргинских островах начато расследование о возможном отмывании денежных средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Об этом порталу "Громадьске" рассказала автор расследования Panama Papers, журналистка Анна Бабинец. По ее словам, странно, что дело против компаний, связанных с украинским политиками, ведется за границей, а не на Украине. Она добавила, что направила запрос в администрацию президента по поводу расследования против Порошенко, но получила ответ, что в АП ничего неизвестно об открытии дела. Сейчас журналистка ждет ответа на запрос от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских островов.

В материалах Panama Papers были раскрыты связи мировых лидеров и бизнесменов с оффшорными компаниями. В списке фигурировали люди из окружения президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и других.



Согласно этим данным, Порошенко создал 3 оффшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen. Стало известно, что Mossack Fonseca, акционером которой является Порошенко, работала с такими финансовыми гигантами как HSBC, Deutsche Bank и Credit Suisse, помогая их клиентам уводить свои деньги от налогов.