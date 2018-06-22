Порошенко обвинили в отмывании денег
На Британских Виргинских островах начато расследование о возможном отмывании денежных средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым.
Об этом порталу "Громадьске" рассказала автор расследования Panama Papers, журналистка Анна Бабинец. По ее словам, странно, что дело против компаний, связанных с украинским политиками, ведется за границей, а не на Украине. Она добавила, что направила запрос в администрацию президента по поводу расследования против Порошенко, но получила ответ, что в АП ничего неизвестно об открытии дела. Сейчас журналистка ждет ответа на запрос от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских островов.
По теме
- Раскрылись все секреты Порошенко
- Порошенко устроил в Испании запасной аэродром
- Президент Украины, бизнесмен Петр Алексеевич Порошенко
В материалах Panama Papers были раскрыты связи мировых лидеров и бизнесменов с оффшорными компаниями. В списке фигурировали люди из окружения президента Украины Петра Порошенко, премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и других.
Согласно этим данным, Порошенко создал 3 оффшорные компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen. Стало известно, что Mossack Fonseca, акционером которой является Порошенко, работала с такими финансовыми гигантами как HSBC, Deutsche Bank и Credit Suisse, помогая их клиентам уводить свои деньги от налогов.
Аргентинцы взбуновались на ЧМ
Возмущенные спортсмены требуют отставки тренера
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
НЛО
Выбор читателей
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- "Все шире и шире": Волочкова показала пикантное фото
- Доллар полетел в пропасть
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина