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На Украине раскусили хитрый план Путина

Фото: GLOBAL LOOK press/Aziz Karimov
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В ближайшее время Геращенко обещает предъявят шпионов Кремля общественности

Главный украинский контрразведчик Антон Геращенко назвал всех, кто призывает бойкотировать чемпионат мира по футболу в России агентами Кремля.

Он убежден, что президент РФ Владимир Путин придумал настолько хитрый план для того, чтобы переключить внимание мирового сообщества с действительно важных проблем на "второстепенные и даже третьестепенные". Такое мнение он высказал в интервью одному из украинских телеканалов.

Политический эксперт Александр Семченко, комментируя это заявление отметил, что похоже, что украинские правоохранители в ближайшее время "вскроют очередное вражье гнездо и предъявят и нашей общественности внутри страны, и международной общественности шпионов, которые лили воду на мельницу Путина".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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