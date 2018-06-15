На Украине раскусили хитрый план Путина

В ближайшее время Геращенко обещает предъявят шпионов Кремля общественности

Главный украинский контрразведчик Антон Геращенко назвал всех, кто призывает бойкотировать чемпионат мира по футболу в России агентами Кремля.

Он убежден, что президент РФ Владимир Путин придумал настолько хитрый план для того, чтобы переключить внимание мирового сообщества с действительно важных проблем на "второстепенные и даже третьестепенные". Такое мнение он высказал в интервью одному из украинских телеканалов.

Политический эксперт Александр Семченко, комментируя это заявление отметил, что похоже, что украинские правоохранители в ближайшее время "вскроют очередное вражье гнездо и предъявят и нашей общественности внутри страны, и международной общественности шпионов, которые лили воду на мельницу Путина".