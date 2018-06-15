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Смотрели и плакали: Киев оправдался за поддержку российского ЧМ

Фото: "Утро"
Отказ от трансляции матчей больно ударит по карману украинцев, ведь денег у них совсем нет

Украинские телеканалы будут и впредь показывать все матчи Чемпионата мира по футболу, проходящего в России. В противном случае они лишатся права на трансляцию ЧМ-2022, заявил глава национальной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

На своей странице в социальной сети Facebook он сообщил, что долги перед Европейским союзом вещателей, которые обязана погасить НОТУ, копятся с 2016 года. Именно они заставили подписать "дополнительное соглашение о приобретении исключительных прав на показ двумя каналами ("Интер" и НТН) полного пакета ЧМ-2018".

Аласания отметил, что до конца этого года долг должен быть полностью погашен, "что открывает перед НОТУ почти закрытую уже возможность трансляции ЧМ-2022 в Катаре".

"Тем, кто выступал против трансляции матчей на Украине, никакие отговорки не нужны, потому что они считают, что лучше быть голодранцами, но патриотичными", – прокомментировал политолог Александр Дудчак заявление Аласании.

Он уверен, что для большинства нормальных людей абсолютно не имеют значения причины, по которой показы состоятся. "Главное, чтобы это было", – сказал он.

Политолог отметил, что "в Киеве в первый день чемпионата, по какому району не пройдешь – везде были слышны звуки футбола. Так что народ нормально воспринимает". Однако находятся и "патриоты", голоса которых сегодня в Незалежной слышны больше, чем слова тех, кто "просто стараются нормально жить, по-прежнему традиционно воспринимать Россию как братскую страну".

"Могли бы просто сказать, что спорт вне политики, и матчи транслируют просто потому, что это – спорт", – отметил в заключение Дудчак.

Контракт с Европейским союзом вещателей на трансляцию матчей ЧМ-2018 Украина заключила еще в 2013 году. Но из-за отказа показывать матчи Мундиаля у НОТУ образовался долг перед союзом. Поэтому телерадиокомпания была вынуждена договориться с двумя украинскими телеканалами о трансляции чемпионата.

В мае в Верховную раду был внесен законопроект, в котором показ чемпионата мира по футболу в России предлагалось признать незаконным.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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