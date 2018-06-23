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Украине отомстят за Донбасс

Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Киев поплатится за свои действия на Востоке страны

Украина продолжает войну на Донбассе. По мнению депутата Верховной рады Надежды Савченко, властей жестоко накажут за это западные партнеры. Об этом она заявила во время судебного заседания.

По ее словам, население страны продолжает нищать из-за войны и, если Порошенко это не остановит, то поплатится.

"Если они не остановят эту войну, то они получат по зубам и с Запада, и с Востока. Получит Киев. Тот самый официальный Киев, который называет себя властью", – цитирует ее "Страна.ua".

Напомним, Надежда Савченко находится в СИЗО. Ее обвиняют в планировании терактов в здании Рады и правительственном квартале. Ей грозит от 5 лет до пожизненного лишения свободы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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