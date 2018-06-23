Украинцы требуют переименовать Россию

В Незалежной придумывают фантастические способы, чтобы насолить "врагу"

Украинская детская писательница Лариса Ницой потребовала переименовать Россию. Она предложила называть нашу страну "Московией".

По ее мнению, название "Русь" якобы украдено у украинцев, так как в древние времена Незалежная называлась "Киевская Русь".

"Мы с вами русские на самом деле, а они – московиты. Московское царство указом Петра Первого назвало себя Русь", – цитирует ее издание "Обозреватель".

При этом Ницой напомнила, то Екатерина Вторая требовала "бить палками" всех, кто называл себя московитами.

Писательница часто высказывается против русских. Так, она призывала украинцев перестать говорить на "чужом" языке, а также утверждала, что Россия украла историю Руси.