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Крымский мост в тени: Порошенко удивил суперпроектом

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
Политик нашел чем ответить мосту через Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко никак не может забыть о строительстве и масштабной церемонии открытия Крымского моста. Политик устроил торжественное мероприятие в честь главного проекта в стране – дорожного знака на отремонтированной трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь.

Порошенко приехал на участок дороги, чтобы объявить об открытии дорожного движения. Глава Незалежной подошел к знаку, который прикрывала синяя ткань. Президент под аплодисменты и с улыбкой снял материю. Об этом сообщается на сайте политика.

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"Мы построили дорогу, которая соединяет Днепр и Запорожье. У нас есть приоритет соединить Днепр, Запорожье, и до Донецкой области", – сказал он после "красочной" церемонии.

При этом Порошенко подчеркнул, что капитальный ремонт этой трассы не проводился почти 60 лет. В Сети такой поступок лидера Незалежной вызвал только смех.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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