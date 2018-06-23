Крымский мост в тени: Порошенко удивил суперпроектом

Здоровье
- Раскрыто опасное свойство белка
- Правильная доза алкоголя борется с раком
- Найден неожиданный эффект голодания
Президент Украины Петр Порошенко никак не может забыть о строительстве и масштабной церемонии открытия Крымского моста. Политик устроил торжественное мероприятие в честь главного проекта в стране – дорожного знака на отремонтированной трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь.
Порошенко приехал на участок дороги, чтобы объявить об открытии дорожного движения. Глава Незалежной подошел к знаку, который прикрывала синяя ткань. Президент под аплодисменты и с улыбкой снял материю. Об этом сообщается на сайте политика.
"Мы построили дорогу, которая соединяет Днепр и Запорожье. У нас есть приоритет соединить Днепр, Запорожье, и до Донецкой области", – сказал он после "красочной" церемонии.
При этом Порошенко подчеркнул, что капитальный ремонт этой трассы не проводился почти 60 лет. В Сети такой поступок лидера Незалежной вызвал только смех.
Петр Порошенко открыл дорожный знак. Это как Колумб Америку, только дорожный знак. pic.twitter.com/NkCnhAcg50— Le Go (@i_am_le_go) 23 июня 2018 г.
Порошенко открыл дорожный знак. Затмил тем самым достижение Колумба с большим запасом :) pic.twitter.com/jAA09PmRvl— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 23 июня 2018 г.
Достижение года!— Ліквідатор (@Brav_LikvidATOr) 23 июня 2018 г.
Открытие дорожного знака. pic.twitter.com/49tYGwu0vP
Хорватские болельщики обрадовались яме в асфальте
Турецкий глава государства назвал своего кумира