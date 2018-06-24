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Зомбированных украинцев загнали в тупик

Global Look Press
продолжениеВ Киеве владелец ресторана расстрелял своих посетителей
Новое требование МВФ добьет экономику страны, но в Незалежной все еще верят в помощь Запада

Международный валютный фонд требует от Киева повысить цены на газ для населения, и это может обернуться для Украины фатальным ударом по экономике.

По мнению эксперта РАНХиГС при президенте РФ Владислава Гинько, уже сейчас видно, как украинская экономика бьется агонии. Если Киев пойдет на поводу МВФ и повысит цены на голубое топливо для своих граждан, то из страны начнет бежать капитал. Украинцы начнут еще сильнее экономить, начнет падать потребление. Все это усугубит ситуацию в стране.

"Чтобы пересмотреть формат сотрудничества с МВФ, им нужно вернуть кредиты. Сделать этого они не могут, как и большинство стран, которые оказываются с такой мощной финансовой "поддержкой", потому что новые кредиты идут частично и всё в большей долевой степени на погашение ранее выданных", – пояснил Гинько RT.

Тем не менее, нового майдана ждать вряд ли стоить. Депутат Верховной рады Юрий Бойко, предсказавший социальный взрыв в случае скачка цен на газ, не учел одного момента. По словам Гинько, украинцы свято верят в то, то западные организации (МВФ, например) помогут им вылезти из кризиса.

"Еще один миф – жизнь до смены власти и прихода Петра Порошенко была хуже, чем сейчас", – добавил эксперт. 

По его словам, общество так и не смогло преодолеть эти мифы.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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