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В Киеве владелец ресторана расстрелял своих посетителей

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Конфликт вспыхнул из-за словесной перепалки

Киевский ресторатор открыл стрельбу по гостя своего заведения, в результате чего погиб человек и еще один был доставлен в больницу с огнестрельной раной.

Об этом сообщили в главном городском управлении Нацполиции.

По данным полиции, в полночь 24 июня между владельцем кафе на Оболенской набережной и посетителями произошла ссора. Хозяин кафе достал пистолет Макарова и начал стрелять в своих обидчиков. Одного из них – 29-летнего запорожца – он застрелил. Ранение получил 31-летний уроженец Донецка.

Как сообщает Espreso TV, стрелок мотивировал свои действия тем, что отдыхавшая компания его оскорбила в присутствии дочери, которая работала в кафе.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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