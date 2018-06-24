В Киеве владелец ресторана расстрелял своих посетителей

Конфликт вспыхнул из-за словесной перепалки

Киевский ресторатор открыл стрельбу по гостя своего заведения, в результате чего погиб человек и еще один был доставлен в больницу с огнестрельной раной.

Об этом сообщили в главном городском управлении Нацполиции.



По данным полиции, в полночь 24 июня между владельцем кафе на Оболенской набережной и посетителями произошла ссора. Хозяин кафе достал пистолет Макарова и начал стрелять в своих обидчиков. Одного из них – 29-летнего запорожца – он застрелил. Ранение получил 31-летний уроженец Донецка.

Как сообщает Espreso TV, стрелок мотивировал свои действия тем, что отдыхавшая компания его оскорбила в присутствии дочери, которая работала в кафе.