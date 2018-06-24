Украинские малолетки устроили цыганам резню

В Незалежной снова нападают на табор

Группа очень молодых людей в масках напали на лагерь людей в лесу на окраине Львова, зарезав 24-летнего парня и поранили еще четверых.

Как сообщает львовская полиция, нападение произошло поздно вечером 23 июня.

Львовские полицейские задержали Cемеро злоумышленников, причастных к нападению на лагерь цыган

Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы.

"В 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь в котором проживают граждане цыганской национальности", – говорится в сообщении.

Приехавшие на место стражи порядка задержали на месте семерых человек – всем им по 16 и 17 лет. Нападение организовал 20-летний парень.