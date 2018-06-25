Украинцев загнали в нищету

Граждан Незалежной обобрали до нитки

А произошло это из-за реформ, которые проводят власти страны. Так считает депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По его словам, "впервые две трети украинцев не планируют в этом году отпуск", чего раньше никогда не было. А поскольку большинство граждан не собираются отдыхать, значит, страна доведена до обнищания, отметил парламентарий.

Он также обвинил власти Украины в обмане. В то время как в стране резко растут цены, что видно из данных Государственной службы статистики, руководство говорит об обратном.

"Где вы видите это удешевление, на каком базаре? В основном, все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо", – возмутился Рабинович.

Также депутат напомнил заявление министра социальной политики страны о самой низкой в Европе зарплате украинцев из-за того, что 40% экономики находится в тени, то есть у граждан есть дополнительные доходы.

"Мы с вами притворяемся. Поэтому на самом деле мы живем хорошо, а притворяемся, чтобы разжалобить это странное правительство", – сыронизировал парламентарий.

На его слова отреагировали в России. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подтвердил, что "нынешняя власть привела Украину к катастрофическому состоянию". Однако потенциал соседней страны подрывался все годы ее независимости, отметил российский сенатор.

Ранее Рабинович предупреждал о надвигающейся на Украину катастрофе. Европейские государства под видом экономической помощи пытаются разворовать национальное богатство страны, отметил он тогда.