Американцы озолотят украинцев

Вашингтон выделит дополнительные деньги Киеву

Комитет конгресса США предложил увеличить финансовую помощь Украине в 2019 году на $70 миллионов. Об этом сообщила пресс-служба посольства Незалежной в Соединенных Штатах.

"Средства, которые предлагается выделить в качестве помощи на сферу безопасности Украины, в том числе летальное оружие оборонительного характера, определены в объеме 250 миллионов долларов", – говорится в сообщении.

При этом не сообщается, на что именно пойдут дополнительные деньги. Отмечается, что Украина в 2019 году может получить около $690 миллионов. Неизвестно пойдут ли такие средства на модернизацию армии и восстановление экономики или же ими погасят огромные долги страны перед Европой.