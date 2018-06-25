Россию и Украину ждет новый Чернобыль

Советское наследие уничтожит миллионы человек

Матушка-Волга оказалась злобной мачехой. Река погибает, но перед окончательной гибелью природа отомстит людям. Прибрежным регионам грозит экологическая катастрофа, подобная Чернобыльской, предупреждает врио директора Института экологии Волжского бассейна РАН, профессор, доктор биологических наук Сергей Саксонов.

Проблема в том, что Волга, фактически, уже не река, а каскад водохранилищ: ее русло от Тверской до Волгоградской области перегорожено плотинами в восьми местах. В результате скорость течения воды сократилась в 10 раз, она застаивается и не может противостоять загрязнению. При этом в реку попадают неочищенные стоки из канализаций, со свалок, удобрения с полей. Это не просто загрязняет воду, но и дает подпитку для агрессивных сине-зеленых водорослей, которые активно поглощают кислород и вытесняют из мест обитания прочие живые организмы.

Кроме того, застой воды становится причиной донных отложений колоссального объема. Этот ил, в свою очередь, как губка впитывает все нечистоты. Но у природы свои пределы.

"Недавние исследования Куйбышевского водохранилища показывают, что в нем донные отложения максимально напитались этими вредными веществами и теперь начался процесс вторичного загрязнения волжской воды - только уже от ее дна. Не удивлюсь, если подобная ситуация складывается и на других участках Волжско-Камского каскада ГЭС", – рассказал в интервью "Ленте.ру" Саксонов.

Аналогичная ситуация сложилась и на украинском Днепре. "Он тоже зарегулирован несколькими плотинами и водохранилищами, которые строились примерно в те же годы и точно таким же образом, что и на Волге. Какая там сейчас экологическая обстановка, мне сказать трудно. Хотя я подозреваю, что ситуация с Днепром не лучше, чем с Волгой", – отмечает ученый.

При этом исправить положение уже практически невозможно. Если взять и остановить все ГЭС, открыть плотины, спустить водохранилища, наступит неизбежная катастрофа: "Миллионы гектаров илистого дна превратятся в ядовитую пыль, которую ветер разнесет во все стороны. И тогда мы получим новый Чернобыль!" – предупреждает профессор.