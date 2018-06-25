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Туберкулез на Украине достиг масштабов эпидемии

Фото: GLOBAL LOOK press/Florian Bachmeier
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Жителей Незалежной оставили один на один с болезнью

В Киеве паника. Отказ от советских календарей прививок и непродуманная реформа медицинского обслуживания привели к резкому росту страшных заболеваний. В частности, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун была вынуждена публично признать, что в стране резко выросло число заболевших туберкулезом.

"Эпидемия туберкулеза на Украине является серьезной проблемой для системы здравоохранения страны. Сейчас Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом (из расчета количества больных на 100 тыс. человек)",  – написала чиновница в Facebook.

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Хуже всего то, что каждый четвертый случай – это мультирезистентный туберкулез, то есть не поддающийся лечению традиционными препаратами.

"По количеству больных с такой формой туберкулеза мы являемся одним из мировых лидеров", – сообщила Супрун. И тут же сделала предложения по амбулаторному лечению таких пациентов.

Напомним, в марте этого года Супрун выступила с инициативой отказаться от такого дорогостоящего, но, по ее мнению, неэффективного метода диагностики как флюорография. Чиновница предложила заменить аппаратное исследование простым анкетированием пациентов при визите к терапевту.

Вера СВЕТЛОВА
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