Туберкулез на Украине достиг масштабов эпидемии

Жителей Незалежной оставили один на один с болезнью

В Киеве паника. Отказ от советских календарей прививок и непродуманная реформа медицинского обслуживания привели к резкому росту страшных заболеваний. В частности, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун была вынуждена публично признать, что в стране резко выросло число заболевших туберкулезом.

"Эпидемия туберкулеза на Украине является серьезной проблемой для системы здравоохранения страны. Сейчас Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом (из расчета количества больных на 100 тыс. человек)", – написала чиновница в Facebook.

Хуже всего то, что каждый четвертый случай – это мультирезистентный туберкулез, то есть не поддающийся лечению традиционными препаратами.

"По количеству больных с такой формой туберкулеза мы являемся одним из мировых лидеров", – сообщила Супрун. И тут же сделала предложения по амбулаторному лечению таких пациентов.

Напомним, в марте этого года Супрун выступила с инициативой отказаться от такого дорогостоящего, но, по ее мнению, неэффективного метода диагностики как флюорография. Чиновница предложила заменить аппаратное исследование простым анкетированием пациентов при визите к терапевту.