Новая эпидемия уничтожит человечество

Ученые рассказали, чем опасны современные биотехнологии при военном применении

Активное развитие синтетической биологии способствует появлению искусственных вирусов, которые могут вызвать эпидемию. Об этом рассказали американские ученые. Доклад опубликован Национальной академией наук США сообщается в журнале Science Alert.

Микробиолог Майкл Империале заметил, что синтетическая биология в целом не несет опасности, но определенные исследования могут угрожать населению Земли. Канадские ученые провели опыт: для дальнейшего изучения специалисты воссоздали исчезнувший вирус оспы лошади. Данные показали, что человечество менее стойкое к данной болезни.

Опытные ученые могут воскресить вымершую инфекцию или бактерию в любой момент, так как ДНК многих вирусов млекопитающих находятся в свободном доступе. Новые вирусы станут гораздо опаснее, чем их ранние варианты – отмечают эксперты.

Однако, исследователи рассказали, что из-за небольших перемен в генетическом коде патогенные свойства инфекций могут быть потеряны.