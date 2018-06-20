Новая эпидемия уничтожит человечество

Здоровье
- Найдена связь между алкоголем и раком
- Раскрыт главный секрет счастья
- Неправильно посчитали: сигареты оказались еще вреднее
Активное развитие синтетической биологии способствует появлению искусственных вирусов, которые могут вызвать эпидемию. Об этом рассказали американские ученые. Доклад опубликован Национальной академией наук США сообщается в журнале Science Alert.
Микробиолог Майкл Империале заметил, что синтетическая биология в целом не несет опасности, но определенные исследования могут угрожать населению Земли. Канадские ученые провели опыт: для дальнейшего изучения специалисты воссоздали исчезнувший вирус оспы лошади. Данные показали, что человечество менее стойкое к данной болезни.
Опытные ученые могут воскресить вымершую инфекцию или бактерию в любой момент, так как ДНК многих вирусов млекопитающих находятся в свободном доступе. Новые вирусы станут гораздо опаснее, чем их ранние варианты – отмечают эксперты.
Однако, исследователи рассказали, что из-за небольших перемен в генетическом коде патогенные свойства инфекций могут быть потеряны.
Киеву объяснили, чем грозит членство в альянсе
Прибалтийское государство с завидным упорством настаивает на военном вмешательстве Москвы