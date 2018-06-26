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Земле грозит убийца из космоса

Фото: pixabay.com
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Через четверть века на человечество обрушится катастрофа

Американские ученые заявили, что к нашей планете стремительно приближается опасный астероид.

Столкнувшись с Землей, он вызовет настоящую катастрофу мирового масштаба, сообщает портал Znaj.ua. По данным источника, инопланетный гость легко уничтожит город такой же величины, как Нью-Йорк. Прибыть к Земле астероид может всего через 25 лет. Отмечается, что астрофизики наблюдают за траекторией полета небесного тела, чтобы в случае опасности принять меры по его уничтожению. 

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Уфолог-любитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев случайно сделал видео с непонятным НЛО, сообщает URA.RU.  По его словам, объект зафиксировала камера МКС. Дегтерев считает, что это не астероид, так как таинственный предмет отражает лучи Солнца и имеет круглую форму. "Скорее всего сделан из металла. Он еще приближается к Земле", – отметил Валентин на своей страничке в Сети.

Исследователь паранормальных явлений подчеркнул, что во время появления летающей тарелки МКС прекратила передачу сигнала и надолго выключила видеокамеры. При этом Дегтерев напоминает, что на 24 июня этого года был назначен очередной конец света и приходит к выводу, что таинственный НЛО имеет к этому событию самое прямое отношение.

Валентина МАЙОРОВА
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