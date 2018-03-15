Миру грозит катастрофа

Глобальный долг вырос до рекордных размеров - пузырь вот-вот лопнет

Всеобщая закредитованность приведет к глубочайшему кризису. Его масштабы будут беспрецедентны, поскольку еще никогда уровень глобального долга не достигал таких высоких показателей. Совместными усилиями страны и международные организации могли бы минимизировать потери, но им будет крайне непросто договориться. А самую деструктивную роль сыграют, конечно же, Соединенные Штаты.



По данным Банка международных расчетов, к настоящему моменту глобальный долг, включающий все обязательства в мире – правительств, банков, корпораций и домохозяйств, – превысил $233 триллиона. В 2000 г. он составлял всего $87 трлн и с тех пор вырос почти в три раза. В прошлом году долг соответствовал 327% мирового ВВП, тогда как в 2015 г. был в полтора раза меньше – на уровне 225%, передает РИА "Новости".

Чем больше экономика государства, тем больше долг. Кредитные пузыри угрожают экономикам всех без исключения развитых стран (в группе повышенного риска – Канада, Южная Корея, Гонконг, Бельгия, Австралия), а также Китая. Особняком стоят США, на чью долю приходится почти десятая часть глобального долга – $21 триллион.

Долги растут так быстро из-за сверхнизких ключевых ставок центробанков ведущих стран мира. Кредиты обходятся очень дешево, поэтому их набирают сверх всякой меры. Ставки стали снижать после кризиса 2008 г., чтобы поддержать национальные экономики.

Пока ставки остаются низкими, ситуация не критична: должники худо-бедно справляются с выплатами. Но как только ставки вырастут, деньги подорожают, обслуживать кредиты станет сложнее, и это создаст серьезные проблемы для заемщиков. Обрушить карточный домик грозится Федеральная резервная система США. Американский регулятор в этом году собирается трижды поднять ключевую ставку. Ожидается, что другие ключевые регуляторы последуют этому примеру.

"Спровоцированная инфляция или просто списание долгов могут привести к невиданной глобальной финансовой катастрофе", - предупреждают в связи с этим аналитики компании БКС. А аналитик "Финама" Алексей Коренев отмечает, что глубина, продолжительность и последствия будущего кризиса зависят от того, с каким уровнем долговой нагрузки мировая экономика в него войдет.

Арсенал средств для борьбы с кризисом очень ограничен. Власти стран могут сдерживать процентные ставки, брать на себя плохие активы, помогать рынку труда и поддерживать потребительский сектор. Но если начнется тотальный коллапс, все это едва ли поможет. Куда важнее – объединить международные усилия и хотя бы принять решение о списании невозвратных долгов беднейших стран. Это немного разгрузит мировую экономику. Но договориться будет весьма сложно.

Нет сомнений, что в скором времени мир ожидает череда дефолтов. Некоторые страны попытаются выплыть за чужой счет. Вашингтон уже начал торговые войны с Евросоюзом и Китаем, а Россию и ряд других стран обложил экономическими санкциями. При этом в окружении Дональда Трампа не могут не понимать, что если кто-то из крупных игроков начнет тонуть, плохо придется всем.

В сложившейся ситуации позиция РФ выглядит наиболее устойчивой. У нашей страны не так уж много долгов – всего $529,1 миллиарда, то есть в 40 раз меньше, чем у Штатов. За год долг вырос всего на $15 миллиардов. Американцы ежегодно прибавляют по $200 миллиардов. Власти РФ вполне справляются с обслуживанием внешнего долга. Если не произойдет ничего экстраординарного, Россия выйдет из будущего кризиса с минимумом потерь.