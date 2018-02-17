США застыли на краю пропасти

Плохие показатели американской статистики заставляют аналитиков нервничать и готовиться к драматическому сценарию

Итоги первого месяца 2018-го оказались нерадостными для экономики США. Инфляция ускорилась: по сравнению с декабрем цены выросли на 0,5% (прогнозировалось 0,4%) – это максимальный показатель за год. В годовом выражении инфляция прибавила 2,1%, тогда как аналитики ожидали 1,9%. Заметим, целевой показатель ФРС по росту цен – 2%.

В то же время промышленность вдруг затормозила после нескольких месяцев роста. Объемы производства сократились на 0,1%, хотя ожидалось увеличение на 0,3%. Более того, показатель декабрьского роста был пересмотрен и снижен более чем вдвое – с 0,9% до 0,4%.

Усиленное производство сланцевой нефти не спасло от падения добывающую отрасль в целом – она просела сразу на 1%. А обрабатывающая промышленность, на которую приходится 75% общего объема, стоит на месте уже второй месяц подряд, что дает повод всерьез задуматься о стагнации. Использование производственных мощностей в январе уменьшилось до 77,5% по сравнению с 77,7% месяцем ранее.

По мнению ряда аналитиков, именно рост инфляционных ожиданий в начале февраля стал одной из ключевых причин недавнего обвала на американском фондовом рынке, который потянул за собой и биржи многих других стран.

Некоторые эксперты полагают, что США стоят на пороге стагфляции, то есть такого состояния экономики, при котором спад или стагнация сочетается с ростом цен. Так думает, в частности, известный экс-руководитель ФРС Алан Гринспен.

Еще в середине прошлого года в интервью Bloomberg он заявил, что с 2008 года Штаты пребывают в стагнации: об этом говорит рез­кое со­кра­ще­ние ин­ве­сти­ций в сред­ства про­из­вод­ства и за­мед­ле­ние роста про­из­во­ди­тель­но­сти труда. Теперь же на­чи­на­ет­ся переход к стаг­ф­ля­ции, причем такой, какая не наблюдалась с 1970-х годов. "Это не очень хорошо для цен на ак­ти­вы", – добавил Гринспен.

Другие аналитики полагают, что пугать США стагфляцией все же несколько преждевременно: об этом можно говорить, когда есть массив данных за довольно большой промежуток времени. "А у нас есть два показателя за один период, на основании которых делать какие-то выводы, на мой взгляд, не очень правильно", – отмечает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

Замедление темпов роста американской экономики в ближайшие три года прогнозируют сами власти страны, напоминает она. А ускоренный рост инфляции – это просто повод для ФРС быстрее повышать процентную ставку. "Но говорить о том, что есть какой-то критический момент в экономике США пока рано", – полагает эксперт.

Ведущий аналитик инвестиционной компании AMarkets Артем Деев в целом с коллегой согласен, но опасения скептиков тоже считает небезосновательными. Он отмечает, что более быстрое повышение процентной ставки на фоне спада в промпроизводстве является двойным ударом для экономики, и это само по себе создает условия для реализации негативного сценария. Особенно с учетом того, что Вашингтон делает акцент на реиндустриализацию.

Такие действия ФРС могут рикошетом ударить и по развивающимся экономикам, в том числе российской. Если регулятор будет ужесточать денежно-кредитную политику быстрее, чем планировалось, это приведет к укреплению доллара и ослаблению рубля. Для российского бюджета, в принципе, неплохо – увеличатся доходы. Но для рядового россиянина это будет означать усиление инфляционного давления и рост цен в магазинах.

"Основной риск в том, что доллар может протестировать уровень 1,26 против евро и даже уйти выше в район 1,3, но в какой-то момент, при активном подъеме ставки, если инфляция будет разгоняться и дальше, а Федрезерв возьмет ястребиную позицию, может начаться сброс глобальных активов. Фонды, прежде всего американские, видя растущие риски, могут начать продавать активы и выводить свои средства в долларах. Если сработает классическая реакция, то будет очень быстрый рост американской валюты и против евро, и против рубля, естественно, и нефть будет продаваться и вообще все сырье. И для рубля создается риск быстрого, в течение нескольких месяцев, ослабления на фоне распродаж всех активов и резкого укрепления доллара", – объясняет Артем Деев.

Впрочем, это базовый сценарий, и не факт, что он повторится сейчас, успокаивает эксперт. Он напоминает, что последние распродажи американского рынка сопровождались очень слабым ростом индекса доллара, то есть, инвесторы, продавая активы, не спешили переводить средства в американскую валюту. Возможно, их останавливала надежда на возобновление роста и возможность снова заняться скупкой подешевевших активов. Но, может быть, дело в недоверии к самому доллару из-за рекордной долговой нагрузки на американскую экономику.

"Долг, существенно превышающий 100% от ВВП, растущий дефицит бюджета и отрицательное сальдо за счёт текущих операций – это уникальная ситуация, играющая против доллара", – рассуждает эксперт.

Недостаточно хорошие экономические показатели и тот самый прогноз о замедлении темпов роста ВВП тоже не слишком способствует росту национальной валюты США. Да и сама Америка не заинтересована сегодня в сильной национальной валюте, поэтому ФРС повышает процентную ставку очень грамотно и осторожно. И хотя многие авторитетные эксперты предвещали обвал валют развивающихся стран при ужесточении денежно-кредитной политики в США, пока этого не произошло, доллар продолжает слабеть.

"Рынок ожидал боле жесткой позиции. Ожидалось, что баланс начнут сокращать, по крайней мере, в середине прошлого года. Но они только в конце года начали об этом говорить. Фактически сам по себе рост процентной ставки без сокращения баланса означал, что ФРС продолжит вливания в долговой рынок, соответственно, банки без поддержки не останутся. И это позволяло доллару продолжать ослабевать", – предполагает Анна Кокорева.

Но что будет, если ускоренный рост цен заставит ФРС забыть об осторожности?