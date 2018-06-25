До украинских цыган дотянулась рука Москвы

СБУ обвинила Россию в нападении на табор во Львове

Россия занялась истреблением цыган Незалежной. Так решил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак. В качестве доказательства он привел инцидент во Львове, когда в результате нападения на табор были пострадали несколько человек.

"Что касается нападения... предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ... За этим может стоять Россия", – заявил Грицак на брифинге в понедельник, 25 июня, в Киеве. Он сообщил, что в настоящее время СБУ выясняет, кто финансировал нападение во Львове, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел в ночь на 24 июня. На табор, расположившийся на окраине города, набросилась группа вооруженных людей. В результате один человек погиб, еще четверо, в том числе ребенок, получили ранения.

По горячим следам были задержаны некоторые участники налета. Ими оказались учащиеся местных школ и профтехучилища в возрасте 16-18 лет. По их словам, они состоят в группировке "Трезвая и злая молодежь", их руководитель – 20-летний мужчина. Официальное такое объединение нигде не зарегистрировано.

Возбуждено уголовное дело по статье умышленное убийство, совершенное группой лиц.

Напомним, двумя днями ранее нападение на цыган произошло в украинском Тернополе.