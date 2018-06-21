Открыты новые свойства воды
С помощью суперкомпьютера американские эксперты из Чикагского университета создали условия, при которых вода пребывает в двух фазах в одно и то же время. Специалисты провели данный эксперимент, чтобы понять поведение вещества в экстремальных условиях, которые существуют в мантии Земли. Краткое описание статьи опубликовано на сайте EurekAlert!.
Ученые повысили температуру и давление среды в 40 и 100 тысяч раз выше привычных условий. В обычной лаборатории такой эксперимент проводить нет смысла, так как молекулы воды вступают в химическую реакцию с поверхностью приборов.
Данные показали, что при давлении 11-20 ГПа и температуре в 726 градусов вода распадается на ионы, которые тут же начинают захватывать свободные электроны. При этом ионы в этот момент являются носителями зарядов, в связи с чем электропроводимость вещества увеличивается в разы.
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