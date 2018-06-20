Политик не сказал, где он найдет средства на свой проект

Высокую зарплату для всех жителей Украины пообещал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он считает, что мужчина должен возвращаться после работы к семье, имея в кармане не менее 30 тыс. гривен (около 72 тыс. рублей).

"То, что предлагаю я – это радикальное изменение экономической политики, возобновление высокотехнологических отраслей, возвращение сотен тысяч украинцев назад на рабочие места", – рассказал политик в эфире News One.

По мнению Ляшко, достойная заработная плата позволит "радостно возвращаться домой в семью, чтобы женщина его радостно встречала, обнимала и целовала". Он добавил, что сейчас многие врачи из-за низких зарплат уезжают работать в Польшу. Отучившись по 5-10 лет, они получают по 3-5 тыс. гривен (7 – 12 тыс. рублей).

