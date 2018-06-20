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Ляшко пообещал сделать украинцев богатыми

Олег Ляшко. Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
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Политик не сказал, где он найдет средства на свой проект

Высокую зарплату для всех жителей Украины пообещал лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он считает, что мужчина должен возвращаться после работы к семье, имея в кармане не менее 30 тыс. гривен (около 72 тыс. рублей).

"То, что предлагаю я – это радикальное изменение экономической политики, возобновление высокотехнологических отраслей, возвращение сотен тысяч украинцев назад на рабочие места", – рассказал политик в эфире News One. 

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По мнению Ляшко, достойная заработная плата позволит "радостно возвращаться домой в семью, чтобы женщина его радостно встречала, обнимала и целовала". Он добавил, что сейчас многие врачи из-за низких зарплат уезжают работать в Польшу. Отучившись по 5-10 лет, они получают по 3-5 тыс. гривен (7 – 12 тыс. рублей).

"Разве это зарплата? Курам на смех. Потом удивляемся, почему 70 тысяч медиков выехало в Польшу", – посетовал Ляшко. Политик также заявил, что у властей есть деньги в бюджете для того, чтобы поднять жителям страны минимальные зарплаты и пенсии. Это заявление Ляшко вызывает обоснованные сомнения. Пока что из-за ухудшившейся экономической ситуации население Незалежной стремительно сокращается. В стране умирает почти в 2 раза больше человек, чем рождается, а каждый десятый украинец уже уехал за рубеж на заработки.
Валентина МАЙОРОВА
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