Донбасс сравняют с землей во время ЧМ

Регион хотят полностью очистить от "ненужных людей"

Украинский блогер Святослав Степкин призвал военных немедленно пойти на штурм Донбасса, чтобы залить его напалмом и засеять рапсом. По его мнению, в этом регионе живут "ненужные люди". Об этом он заявил на фестивале блогеров "Днепровский пост".

"Нам надо понять: нам нужны эти люди или нам нужна территория? Моя бы воля – я бы залил там все напалмом, и чтобы через пять лет там рос рапс", – сказал он.

При этом Степкин подчеркнул, что "качество населения" в Донбассе начало изменяться не в 90-е года, а в 30-е. По его словам, люди, которые там проживают не нужны стране, поэтому от них нужно избавиться как можно скорее. Отрывки с его выступление опубликованы на YouTube-канале PolitNavigator News.

Громкое заявление блогера подкрепляется сообщениями о наращивании Киевом ударной группировки на границе с Донбассом. Отмечается, что в этот регион прибыло более 20 единиц реактивных систем залпового огня "Град" и самоходных артиллерийских установок калибром 152 мм, передает РИА ФАН.