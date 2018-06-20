Мэрию Харькова закидали дымовыми шашками

По традиции одного из чиновников засунули в мусорку

Молодые люди в футболках с надписью "Национальний корпус" прорвались в здание харьковского горсовета после того, как их не пустили в зал, где заседали депутаты.

В ходе штурма радикалы пустили в ход дымовые шашки и выбили несколько дверей и окон, сообщает телеканал "360".

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Градоначальник Геннадий Кернес приказал закрыть все двери, чтобы дым не попал в зал. По его словам, он был согласен, чтобы часть активистов посетила заседание горсовета, однако для всех желающих просто не было места.

Кернес назвал выходку радикалов провокацией и посетовал, что она была поддержана полицией. "Многие работники горсовета, надышавшись дымом, нуждались в медицинской помощи. Одного из моих замов кинули в мусорный бак", – подчеркнул он. По мнению мэра, полиция не вмешивалась, потому что так называемые активисты, штурмовавшие, были людьми руководителя Харьковского управления СБУ Носача.

Формально члены "Национального корпуса" требовали прекратить застройку, начавшуюся недалеко от стадиона "Металлист", однако отмечается, что неудовольствие "активистов" могли вызвать заявления Кернеса о давлении на мэрию со стороны прокуратуры и СБУ.

