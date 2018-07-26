Украина испытала запрещенные снаряды

"Гиацинт" выходит на тропу войны

На Черниговском полигоне артиллеристы ВСУ испытали снаряды для советских 152-миллиметровых орудий "Гиацинт". Интрига заключается в том, что они украинского производства, о чем на своей странице в Facebook и написал Петр Порошенко.

Сообщается, что это осколочно-фугасные снаряды, судя по всему, абсолютно идентичные российским, только сделанные на Украине. С особенной гордостью Порошенко подчеркивает, что для оценки баллистических характеристик боеприпасов был задействован "передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО".

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"Продолжаем усиливать обороноспособность страны", – подводит итог украинский президент. Но 152-миллиметровые орудия "Гиацинт", которые, кстати, состоят и на вооружении российской армии, запрещены к использованию в Донбассе в рамках минских соглашений. Тем не менее ВСУ периодически проводят учения, например, в Мариуполе, с применением "Гиацинтов". Обычно по легенде артиллеристы отражают атаку высадившегося на берег морского десанта РФ.

Стоит отметить, что "Гиацинт" хоть и устаревшая, но достаточно эффективная пушка с радиусом действия до 30 километров. В российской армии орудиями 152-миллиметрового калибра оборудованы самоходки "Коалиция-СВ" и "Мста".

Благодаря гусеничной платформе они намного мобильнее обычных пушек, которые подвезти на тягаче получается далеко не везде. Кстати, самоходный вариант "Гиацинта" тоже существует – 2С5. Причем некоторые из произведенных еще в советское время образцов состоят на вооружении до сих пор.

Вопрос вызывает другое: какого качества будут снаряды, о которых говорил Порошенко. Если такого же, как минометы "Молот", то украинским артиллеристам сильно не поздоровится: разрыв 152-миллиметрового снаряда – страшное дело.