Пользователи интернета заглянули в один из украинских учебников и узнали много нового

Незалежная, оказывается, одарила нашу планету Крыльями, Песнями и Хлебом. Вот именно так и с заглавной буквы. Много неожиданного для себя узнали пользователи соцсети благодаря Андрею Манчуку, опубликовавшему в своем аккаунте в Facebook цитаты из украинского учебника по географии для учащихся 8-го класса. Прочитанное прямо-таки огорошило его подписчиков.

По информации Манчука, изданный в 2016 году учебник официально рекомендован Министерством образования и науки Украины (приказ был подписан в мае того же года). Его авторами являются Петр Масляк и Светлана Капирулина.

"Фактически тысячи лет Украина была в одних и тех же пределах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня, – выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и дальними народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?" – говорится в учебнике.

Авторы утверждают, что "невероятно богатая, разнообразная и красивая природа Украины породила феноменальные качества украинской нации, которые она разнесла по всему миру".

"Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, питается весь мир", – вкладывают в головы детям Незалежной пан Масляк и пани Капирулина.

Дальше больше – создатели учебника "открыли" космос.



"Непреодолимая тяга к звездам – это особенность украинского характера. Она нашла свое реальное проявление в техническом творчестве в ракетостроении и освоении космического пространства. Украинцы в этой области сделали больше, чем все остальные народы мира вместе взятые. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы: А. Засядько, Н. Кибальчич, К. Циолковский-Наливайко, Ю. Кондратюк, С. Королев, В. Глушко, В. Челомей, Н. Яримович, С. Дудчак, М. Янгель, Г. Лозино-Лозинский, И. Сикорский. Наша нация дала человечеству Крылья", – заявляют авторы.

В книге школьников убеждают, что украинцы веками создавали самые мелодичные в мире песни.

"Ни одна нация на нашей планете не имеет более 200 тыс. народных песен. Украинская народная мелодика была положена в основу европейской музыки, а украинские народные мелодии стали народными от Польши до России, от США до Японии. Кроме хлеба, украинцы дали миру Песню. Нация, которая дала миру Песню, Хлеб и Крылья, способная превратить Украину в одну из ведущих стран мира", – сообщают детям авторы пособия.

Есть место и для лексических познаний.

"Среди некоторых немецких историков бытует мнение, что украинцы являются славянизированными германцами. Отсюда будто бы присущи украинцам трудолюбие, аккуратность и тому подобное. Для его подтверждения приводились факты, что в украинском языке много слов, близких к немецкому и английскому языкам, которых нет в русском языке (например, украинское слово "цибуля" и немецкое zwiebel ("лук"). Вы, наверное, знаете, что украинские "решта", "мабуть", "струмок" – это английские "рест" (rest), "мейбі" (maybe), "стрім" (stream) (что означает "остаток", "может быть", "ручей") и тому подобное", – сообщают пан Масляк и пани Капирулина.

Также авторы со ссылкой на неких американских ученых уверяют, что украинцы являются "древнейшей нацией мира".

Полностью с учебником можно ознакомиться здесь. Там мнгого чего еще интересного есть, включая пассажи про Московию, "а не надуманного позже фальсифицированного названия "Россия"".

В комментариях к посту народ попытался узреть рациональное зерно в украинском учебнике, но сарказм и гомерических хохот не преодолел.

"Украина, часом, не родина мамонтов?" – вопрошает один. "Украина – родина цивилизации, на мамонтах орали еще когда Рим не построили", – отвечает ему другой.

"Если продолжат "исследовать", то придут к тому, что обезьяна произошла от украинца", – пишет Vitali Satir.

"После Циолковского-Наливайко читать дальше не смог, от смеха слезы застлали глаза. Попробую закончить минут через 50, может отойду от шока!" – сообщил о своем состоянии от увиденногоАндрей В. Марочкин.

"Разочарован, тема Шумеров не раскрыта", – отметил Владимир Иванов.

Пользователи почувствовали, что после прочтения "запахло КПСС, съездом Пленума ЦК КПСС и решениями внеочередного пленума".

"Как я понял из учебника, украинцы полетели в космос до крещения Руси", – поделился своими впечатлениями Николай Гончаров.

Между тем, значительная часть комментаторов выразила сожаление в связи с тем, что из детей делают "ослов".