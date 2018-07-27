Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сеть обсуждает украинский учебник с трипольской пшеницей и родиной песен

Фото: GLOBAL LOOK press/Michal Krumphanzl
продолжениеУкраинцы нашли место отдыха для Порошенко
Пользователи интернета заглянули в один из украинских учебников и узнали много нового

Незалежная, оказывается, одарила нашу планету Крыльями, Песнями и Хлебом. Вот именно так и с заглавной буквы. Много неожиданного для себя узнали пользователи соцсети благодаря Андрею Манчуку, опубликовавшему в своем аккаунте в Facebook цитаты из украинского учебника по географии для учащихся 8-го класса. Прочитанное прямо-таки огорошило его подписчиков.

По информации Манчука, изданный в 2016 году учебник официально рекомендован Министерством образования и науки Украины (приказ был подписан в мае того же года). Его авторами являются Петр Масляк и Светлана Капирулина.

По теме

"Фактически тысячи лет Украина была в одних и тех же пределах. Люди здесь занимались тем же, чем занимаются и сегодня, – выращивали пшеницу и рожь, овощи и фрукты, разводили скот. Занимались ремеслом и охотой, обменивались товарами с близкими и дальними народами. Античные исследователи отмечали атлетическое строение мужчин, их храбрость и воинственность, а также красоту женщин. Разве это не характеристика современного украинского народа?" – говорится в учебнике.

Авторы утверждают, что "невероятно богатая, разнообразная и красивая природа Украины породила феноменальные качества украинской нации, которые она разнесла по всему миру".

"Сегодня генетически украинской, трипольской пшеницей, которую завезли украинские переселенцы в США, Россию, Канаду, Казахстан, Аргентину, питается весь мир", – вкладывают в головы детям Незалежной пан Масляк и пани Капирулина.

Дальше больше – создатели учебника "открыли" космос.

"Непреодолимая тяга к звездам – это особенность украинского характера. Она нашла свое реальное проявление в техническом творчестве в ракетостроении и освоении космического пространства. Украинцы в этой области сделали больше, чем все остальные народы мира вместе взятые. Теорию космических полетов разработали и воплотили в жизнь этнические украинцы: А. Засядько, Н. Кибальчич, К. Циолковский-Наливайко, Ю. Кондратюк, С. Королев, В. Глушко, В. Челомей, Н. Яримович, С. Дудчак, М. Янгель, Г. Лозино-Лозинский, И. Сикорский. Наша нация дала человечеству Крылья", – заявляют авторы.

В книге школьников убеждают, что украинцы веками создавали самые мелодичные в мире песни.

"Ни одна нация на нашей планете не имеет более 200 тыс. народных песен. Украинская народная мелодика была положена в основу европейской музыки, а украинские народные мелодии стали народными от Польши до России, от США до Японии. Кроме хлеба, украинцы дали миру Песню. Нация, которая дала миру Песню, Хлеб и Крылья, способная превратить Украину в одну из ведущих стран мира", – сообщают детям авторы пособия.

Есть место и для лексических познаний.

"Среди некоторых немецких историков бытует мнение, что украинцы являются славянизированными германцами. Отсюда будто бы присущи украинцам трудолюбие, аккуратность и тому подобное. Для его подтверждения приводились факты, что в украинском языке много слов, близких к немецкому и английскому языкам, которых нет в русском языке (например, украинское слово "цибуля" и немецкое zwiebel ("лук"). Вы, наверное, знаете, что украинские "решта", "мабуть", "струмок" – это английские "рест" (rest), "мейбі" (maybe), "стрім" (stream) (что означает "остаток", "может быть", "ручей") и тому подобное", – сообщают пан Масляк и пани Капирулина.

Также авторы со ссылкой на неких американских ученых уверяют, что украинцы являются "древнейшей нацией мира".

Полностью с учебником можно ознакомиться здесь. Там мнгого чего еще интересного есть, включая пассажи про Московию, "а не надуманного позже фальсифицированного названия "Россия"".

В комментариях к посту народ попытался узреть рациональное зерно в украинском учебнике, но сарказм и гомерических хохот не преодолел.

"Украина, часом, не родина мамонтов?" – вопрошает один. "Украина – родина цивилизации, на мамонтах орали еще когда Рим не построили", – отвечает ему другой.

"Если продолжат "исследовать", то придут к тому, что обезьяна произошла от украинца", – пишет Vitali Satir.

"После Циолковского-Наливайко читать дальше не смог, от смеха слезы застлали глаза. Попробую закончить минут через 50, может отойду от шока!" – сообщил о своем состоянии от увиденногоАндрей В. Марочкин.

"Разочарован, тема Шумеров не раскрыта", – отметил Владимир Иванов.

Пользователи почувствовали, что после прочтения "запахло КПСС, съездом Пленума ЦК КПСС и решениями внеочередного пленума".

"Как я понял из учебника, украинцы полетели в космос до крещения Руси", – поделился своими впечатлениями Николай Гончаров.

Между тем, значительная часть комментаторов выразила сожаление в связи с тем, что из детей делают "ослов".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

СМИ: Ранен глава ДНР

В Незалежной сделали громкое заявление

Германия защитила РФ от нападок Трампа

В Берлине рассказали, почему Кремль не превратит поставки газа в "политическое оружие"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей