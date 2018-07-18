А про себя забыли: В Сети высмеяли "отцовство" Украины над газом РФ

Бывший премьер Незалежной немного скромничает - украинцы создали весь мир

Интернет-пользователи весьма бурно отреагировали на громкое заявление бывшего премьер-министра Украины Юрия Еханурова о том, что всю современную газовую отрасль России построили украинцы.



В комментариях к выложенному на Youtube эфиру передачи Большой вечер" телеканала Newsone с участием Еханурова многие приняли издеваться над характерной привычкой постмайданной Украины – присваивать себе чуть ли не все достижения человечества. (Орфография и пунктуация авторов частично сохранены – Утро.ру).

"Российское газовое богатство создано умом и трудом украинцев, а что бы создать у себя украинское богатство, шумерам времени не хватило, так как копали Черное море﻿", - съязвил пользователь с ником Pika Pika

"Типа украинцы работали, а москали сало украинское лопали? Так чего сейчас – с одной стороны ''воюете'', а с другой ''Нафтогаз'' готов для "агрессора" транзитную цену снизить на 20%? Создайте сами богатство или кишка тонка? Только красть у народа хорошо получается? – написал Вадим Шахтер.

"Эт чтот новенькое, теперь хохлы нам газовое богатство создали, а чтож себе-то забыли﻿", – поинтересовалась Наталья Дмитриевна.

"Ага, ага и пирамиды в Египте украинцы строили. Весь мир создан украинцами. Только почему-то за 27 лет существования украинского государства, бывшая территория Российской Империи и СССР, вместо развития и процветания, деградировала и пришла в полный упадок", – сыронизировал некто Unknown Unknown, добавив, что нынешняя власть Украины способна только переписывать историю, зачисляя себе чужие достижения.

"Да ты шо? Все знают, шо украинцы Черное море "вырыли" чайными ложками и только!﻿", – написал edik Romanov.

Впрочем, нашлись и более взвешенные точки зрения, которые сводились к тому, что российская газовая промышленность была создана советскими людьми.

"Говоря про российское газовое богатство, Ехануров прав примерно наполовину. Газовые месторождения Западной Сибири развивали в большинстве татары, башкиры, люди с Донбасса и из Западной Украины", – признал Алексей Манмарев.

"Российское газовое богатство создано умом и трудом советских людей, в том числе и моим отцом, а после 91 года – трудом русских людей (в широком смысле этого слова)", – отметил Roman Bogachev, уточнив, что промышленность создавалась трудом рабочих из разных республик СССР, в том числе и с Украины.