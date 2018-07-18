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Газовую отрасль России назвали достижением Украины

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Koller/CTK
Газовая отрасль РФ держится на разработках великих украинских умов, заявили в соседней стране

Киев неоднократно зарился на достояние Москвы, и теперь его руки дошли до всего российского газа. С точки зрения Украины, россияне пожинают плоды украинских ученых, которые подняли с колен добычу голубого топлива. Так, в частности, считает экс-премьер Украины Юрий Ехануров.

"Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до сих пор работают", – убежден украинский политик. Свою внезапно возникшую теорию он озвучил в эфире телеканала NewsОne. Таким образом бывший глава правительства ответил на вопрос о транзите голубого топлива через Украину.

Между тем впервые газовые фонари зажглись в России. Произошло это историческое событие в Санкт-Петербурге в 1819 году. Там даже появилось общество газового освещения, которое монополизировало производство и продажу газа. В конце позапрошлого столетия, помимо обеих столиц, голубое топливо пришло в Киев, Харьков, Ростов-на-Дону, Одессу, Ригу, Вильно, Тверь и Казань.

В Стране Советов газовая отрасль подчинялась разным инстанциям. На стыке времен смены политической системы, в 1989-м, из Министерства газовой промышленности вышел госконцерн "Газпром". Дважды он менял форму собственности: в 1993 г. – РАО, в 1998 г. – ОАО.

К слову, не только претензии на газовую отрасль высказывает украинская сторона. Не так давно лидер Незалежной Петр Порошенко заявил, что Владимир Красное Солнышко крестил именно Украину, а не Киевскую Русь. А ее князья приняли "опрометчивое решение", когда возводили Москву. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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