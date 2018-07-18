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Украина попросила Трампа раскрыть данные его беседы с Путиным по Донбассу

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Matti Matikainen
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Власти Незалежной заинтересовались итогом переговоров в Хельсинки

Киевские власти обратились с требованием к Вашингтону дать отчет руководству Украины о деталях якобы новых инициатив по проблеме урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе, выдвинутых в ходе саммита между президентом США Дональдом Трампом с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сегодня сообщил "Интерфаксу" источник в дипломатических кругах.

"Украина попросила официальные разъяснения у Вашингтона о якобы обсуждениях на американско-российской встрече в Хельсинки новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины, о чем заявил президент России в своем интервью российским СМИ", – сказал собеседник агентства.

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По данным источника, украинская сторона предложил Вашингтону официально опровергнуть эту информацию в том случае, если подобная тема на переговорах не затрагивалась.

На прошедшем по итогам переговоров 16 июля в Хельсинки совместном брифинге Путин лишь краем коснулся вопроса ситуации в шахтерском крае. В своей вступительной речи российский лидер призвал американцев оказать влияние на Киев в части выполнения минских соглашений.

Далее, отвечая журналистам на их вопросы, президенты говорили об Украине всего лишь пару раз – в контексте Крыма (здесь только Путин высказался) и строительства "Северного потока – 2".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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