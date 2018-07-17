Порошенко осадили за непонимание международной политики

Глава Незалежной рассказал, что является приоритетным для альянса и США

"Двери НАТО открыты" для Украины, считает президент страны Петр Порошенко. С громкими заявлениями он выступил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова" на украинском телеканале ICTV.

По его словам, вступление в Североатлантический блок зависит лишь от Украины, но сотрудничество с НАТО постепенно будет расширяться.

"Основываясь на моей встрече с Трампом, которая прошла накануне на саммите Украина – НАТО, основываясь на документах саммита, где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США", – заявил пан Порошенко.

Грозно размахивая пальцем, как это он очень любит делать, когда ему надо достучаться до украинцев, он сообщил, кто обеспечит безопасность державе.

"Я хочу напомнить, что Путин напал на нас, когда у нас был внеблоковый статус, закрепленный в законодательстве. И где эти политики? Почему они не отвечают перед украинским народом? Почему они тогда блокировали и обманывали людей? Именно поэтому я сейчас такой решительный, что нам обязательно надо провести реформы. Кстати, реформы для членства в Европейском Союзе и НАТО абсолютно совпадают. НАТО – это военно-политическая организация, где первым стоит вопрос свободы и демократии, защиты людей и стандартов жизни людей, как и в ЕС", – убежден украинский лидер.

По его мнению, альянс является единственным на планете Земля "инструментом глобальной безопасности", и он жалеет, что Незалежная потеряла шанс стать членом блока еще в начале 2000-х.

"Мы получили блестящий результат на саммите ЕС и НАТО. Нам не просто сказали, что дверь открыта. А сказали – никто не остановит, ни у кого нет "красной карточки". НАТО не собирается слушать и слышать, и отдавать право Российской Федерации или Путину останавливать украинское движение. Это право суверенного, независимого государства Украина и украинского народа", – резюмировал Петр Алексеевич.

Высказывания пана Порошенко насчет того, что Незалежная является приоритетом для Америки и альянса, вызвала усмешку украинского политолога Владимира Карасева в сегодняшнем комментарии РИА ФАН. Он назвал, кто с кем решает судьбу его родины.

"Президент США Трамп обсуждал будущее существование Украины не с Порошенко, а с президентом России Владимиром Путиным. Порошенко, как обычно, выдал желаемое за действительное", – сказал эксперт.

Карасев увидел в этом незнание нынешнего лидера нации сегодняшних реалий международной политики.

"У НАТО и у США разное видение судьбы недогосударства Украина. НАТО использует Украину исключительно в своих военных целях, а Трампу вообще Украина безразлична", – уверен Карасев.

В Киеве накануне с особым интересом ждали встречи в Хельсинки американского и российского глав. Однако на совместном брифинге об Украине было сказано пару слов: необходима добросовестная реализация минских соглашений в решении кризиса в Донбассе, существует шанс оставить часть транзита российского газа через украинскую территорию, ну и ответ Путина по крымскому вопросу.

"Позиция президента Трампа по Крыму известна, он говорит о незаконности присоединения Крыма. У нас другая точка зрения. Для нас этот вопрос закрыт", – жестко подчеркнул российский лидер.

Трамп благоразумно промолчал.

