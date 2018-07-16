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Путин раскрыл отношение Трампа к Крыму

Путин и Трамп. Фото: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa
Президент РФ рассказал, что же на самом деле думает о "крымском вопросе" лидер США

Позиция Трампа заключается в том, что Крым вошел в состав России в нарушение международных законов. Об этом рассказал российский глава Владимир Путин на совместной с лидером США пресс-конференции.

"Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации объединенных наций", – заявил президент РФ.

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Путин подчеркнул лишний раз, что вопрос "Кому принадлежит Крым?" для России закрыт окончательно. 

Отметим, что американский президент неоднократно делал противоречивые заявления о полуострове. Сперва он называл полуостров российским, потому что местные жители говорят на русском. Позже он признавал присоединение Крыма "аннексией".


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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