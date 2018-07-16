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Позиция Трампа заключается в том, что Крым вошел в состав
России в нарушение международных законов. Об этом рассказал российский глава
Владимир Путин на совместной с лидером США пресс-конференции.
"Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации объединенных наций", – заявил президент РФ.
Путин подчеркнул лишний раз, что вопрос "Кому принадлежит Крым?" для России закрыт окончательно.
Отметим, что американский президент неоднократно делал противоречивые заявления о полуострове. Сперва он называл полуостров российским, потому что местные жители говорят на русском. Позже он признавал присоединение Крыма "аннексией".
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